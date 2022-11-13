Полезные свойства базилика и кому он необходим

Базилик – пряно-ароматическое растение, которое пришло к нам с востока. Это одна из самых используемых трав после укропа и петрушки.

Для наиболее ярко выраженного вкуса рекомендуется добавлять базилик священный в блюда во время приготовления, так как термическая обработка гарантирует, что ароматы смогут раскрыться в полной мере.

Вкус не единственная разница. Базилик священный отличается уникальным набором полезных свойств.

Базилик священный как адаптоген для снятия симптомов стресса:

Одно из самых известных преимуществ базилика священного связано с тем, что это растение классифицируется как адаптогенные травы. Адаптогены помогают уменьшить беспокойство или негативные последствия стресса, поскольку их можно использовать для замедления высвобождения кортизола.

В то же время в базилике священном содержатся фитохимические вещества, которые помогают снизить количество кортикостерона в крови.

Этот вид использования святого базилика хорошо известен в традиционной аюрведической медицине.

Именно из-за этого свойства растение высоко ценится в Аюрведе. Таким образом, на протяжении многих веков это был один из первых способов избавиться от напряжения и связанных с ним проблем.

Базилик священный для более красивой и здоровой кожи:

Благодаря своим антибактериальным и противогрибковым свойствам базилик священный также может быть отличным выбором для ухода за кожей. Косметические средства, содержащие экстракты этого растения, могут помочь предотвратить появление прыщей и кожных инфекций.

Добавление базилика священного в различные блюда или регулярное употребление чая, приготовленного из этого растения, также может оказать благотворное влияние на кожу. Положительное действие на кожу также косвенно связано с адаптогенным действием базилика.

Стресс часто, по крайней мере частично, является причиной кожных проблем. Например, из-за стресса в порах выделяется чрезмерное количество жира, что может привести к появлению прыщей. Кроме того, базилик может стимулировать выработку коллагена и эластина. В результате ваша кожа станет более эластичной и подтянутой, и она будет выглядеть более молодой.

Базилик священный как средство профилактики диабета:

Диабет 2 типа - одно из самых распространенных заболеваний современности. Таким образом, профилактические меры, которые могут снизить риск развития этого заболевания, чрезвычайно важны, поскольку риск довольно высок для значительной части населения.

Одной из «вспомогательных» профилактических мер также может стать употребление базилика священного. Считается, что растение естественным образом снижает уровень сахара в крови. Большая заслуга в этом принадлежит веществу под названием эвгенол.

Базилик священный положительно влияет на дыхательную систему:

Базилик священный также часто рекомендуется для облегчения респираторных заболеваний, что также является одним из применений этого растения, известного на протяжении веков.

Например, растительные препараты на основе базилика священного могут помочь разжижить мокроту и, как следствие, помочь расслабить дыхательные пути и облегчить дыхание. В то же время эвгенол может оказывать антибактериальное действие, что облегчает борьбу с респираторными инфекциями.

Базилик священный для гигиены полости рта:

Базилик священный также может быть полезным для защиты зубов или полости рта. Этот эффект в основном связан с антибактериальными компонентами, присутствующими в растении.

Продукты для ухода за зубами и полостью рта, содержащие экстракты или масла базилика священного, могут помочь предотвратить кариес и другие проблемы, связанные с чрезмерным размножением вредных бактерий.

Кроме того, базилик священный также может способствовать заживлению небольших язв в полости рта.