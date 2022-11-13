Уоллес: у Украины нет причин прекращать боевые действия
Британский министр обороны Бен Уоллес не видит причин для Киева прекращать боевые действия.
В воскресенье днем британский новостной телеканал Sky News сообщил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в данный период времени он не видит причин, по которым Украина могла бы прекратить боевые действия и начать переговорный процесс с Россией.
Уоллес добавил, что сейчас ситуация складывается в пользу Украины и в конечном счете Украина захочет вести переговоры с Россией, но с позиции силы, однако Россия пока далека от того, чтобы сдаться.
Ранее начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Лондон не будет давить на Киев в вопросе переговоров с Москвой.
Опубликовано: Елена Калиновская
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
Польза белокочанной капусты и кому она нужна
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
Посторонние запахи в холодильнике можно убрать с помощью водки
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью