Уоллес: у Украины нет причин прекращать боевые действия

Британский министр обороны Бен Уоллес не видит причин для Киева прекращать боевые действия.

В воскресенье днем британский новостной телеканал Sky News сообщил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в данный период времени он не видит причин, по которым Украина могла бы прекратить боевые действия и начать переговорный процесс с Россией.

Уоллес добавил, что сейчас ситуация складывается в пользу Украины и в конечном счете Украина захочет вести переговоры с Россией, но с позиции силы, однако Россия пока далека от того, чтобы сдаться.

Ранее начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Лондон не будет давить на Киев в вопросе переговоров с Москвой.