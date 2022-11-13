Власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле
2022-11-13 17:35
Турецкое правительство запретило телеканалам вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле в результате которого погибли не менее 4 человек.
13 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на Верховный Совет по радио и телевидению Турции, сообщило о том, что турецкое правительство ввело временный запрет для телеканалов на проведение трансляции с места взрыва на туристической улице Истикляль в Стамбуле.
Ранее, источник «РИА Новости» сообщил, что правоохранители рассматривают версию теракта после прогремевшего взрыва в центре Стамбула, унёсшего жизни не менее четврёх человек.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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