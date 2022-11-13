Эксперты рассказали, что произойдет с организмом, если не спать сутки
Здоровый сон важен для человека точно так же, как и вода или еда. Поэтому важно соблюдать гигиену сна, чтобы организм успел восстановиться за ночь.
Подробнее об этом рассказала доктор Наталья Кидиекова, пишет «Доктор Питер».
Она отметила, что в случае, если человек не поспит всего одну ночь, то ничего страшного с ним не произойдет. Однако усталость, сонливость и проблемы с вниманием все же будут.
Куда страшнее ситуация, когда пациент регулярно недосыпает. В этом случае нарушаются умственные способности. Состояние у человека может быть тяжелым, как при депрессии.
Ситуация усложняется, если дело касается человека пенсионного возраста.
Недосып на 30 % увеличивает риск развития хронических болезней у 50-летних людей, а у 70-летних — на 40 %.
Кроме этого, как заявила медик, речь идет о ряде заболеваний, которые могут появиться: болезни сердца, диабет, хронические болезни почек или легких, деменция, артрит, болезнь Паркинсона и т. д.
Опубликовано: Ангелина Крент
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