Интересные факты о кофе и его полезные свойства

Кофе — напиток, который просто невозможно не любить. Он повышает уровень внимания, заряжает бодростью и делает лучше любое утро.

Повышает уровень энергии:

Кофе, как известно, содержит кофеин — стимулятор центральной нервной системы, известный своей способностью бороться с усталостью и повышать уровень энергии. Кофеин увеличивает уровень нейромедиаторов, которые отвечают за регуляцию энергии в мозге, и в том числе влияет на выработку «гормона удовольствия» дофамина.

Одно из исследований показало, что потребление кофеина на 12% увеличивает время работоспособности во время велотренировок и значительно снижает субъективный уровень усталости участников эксперимента. Еще одно исследование дало аналогичный результат и улучшило производительность игры участников в гольф.

Кофе может быть связано с более низким риском развития диабета 2-го типа:

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление кофе может быть связано со снижением риска развития диабета 2-го типа — в долгосрочной перспективе. Научный обзор 30 исследований показал, что ежедневное употребление кофе связано со снижением риска диабета 2-го типа на 6%! Это объясняется способностью кофе сохранять функцию бета-клеток поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина и регулирование уровня сахара в крови.

Кроме того, кофе богат антиоксидантами и может влиять на чувствительность к инсулину, воспалительные процессы и обмен веществ. Всё это участвует в развитии диабета 2-го типа.

Может поддерживать здоровье мозга:

Хотя исследования дали неоднозначные выводы, некоторые результаты показывают, что кофе помогает в защите организма от некоторых нейродегенеративных расстройств, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Согласно научным данным, люди, которые регулярно получали кофеин, имели значительно более низкий риск развития болезни Паркинсона. Более того, потребление кофеина также замедляло прогрессирование болезни Паркинсона с течением времени.

Обзор еще 11 научных исследований, в которых приняли участие более 29 тысяч человек, также показал: чем больше люди потребляют кофе, тем ниже риск развития болезни Альцгеймера.

Еще несколько экспериментов доказывают, что умеренное потребление кофе может быть связано с более низким риском развития деменции и снижения когнитивных функций мозга.

Может способствовать контролю веса:

Согласно некоторым исследованиям, кофе может влиять на процесс накопления жира в организме, а также поддерживать здоровье кишечника, что, в свою очередь, полезно для контроля веса.

К примеру, один из обширных обзоров череды научных экспериментов резюмировал, что более высокое потребление кофе может быть связано с уменьшением жировых отложений — особенно у мужчин. Результаты еще одного исследования гласят, что увеличение потребления кофе связано с уменьшением жировых отложений у женщин.

Кроме того, тесты показывают, что жизнь людей, которые выпивают 1–2 чашки кофе в день, на 17% чаще соответствует рекомендованным данным о физической активности — по сравнению с теми, кто пьет менее одной чашки кофе в день.

Из всех горячих напитков по популярности с чаем может поспорить только кофе. Ароматный и вкусный, он завоевал сердца миллионов людей по всему миру давным-давно.

Зеленые кофейные бобы, не подвергшиеся обжарке, можно хранить в течение года, и при этом они не потеряют свой вкус. После обжарки бобы меняют вкус быстро, в течение двух суток.