Власти Турции считают взрыв в Стамбуле терактом

Генпрокуратура Турции заявил, что взрыв в центре Стамбула 13 ноября рассматривается как теракт.

Сообщается, что на улице, где прогремел взрыв, в воскресный день было очень много людей.

По информации властей Стамбула, в результате взрыва на туристической улице Истикляль погибло четыре человека, пострадали 38.

После взрыва улица была перекрыта для движения. Турецкие правоохранители начали расследование инцидента.