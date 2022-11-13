Власти Турции считают взрыв в Стамбуле терактом
2022-11-13 18:13
Генпрокуратура Турции заявил, что взрыв в центре Стамбула 13 ноября рассматривается как теракт.
Сообщается, что на улице, где прогремел взрыв, в воскресный день было очень много людей.
По информации властей Стамбула, в результате взрыва на туристической улице Истикляль погибло четыре человека, пострадали 38.
После взрыва улица была перекрыта для движения. Турецкие правоохранители начали расследование инцидента.
Опубликовано: Светлана Репина
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