Психолог рассказала, почему люди много едят во время стресса
Психогенное переедание – расстройство пищевого поведения, проявляющееся бесконтрольным поглощением большого количества пищи на фоне стресса.
В итоге мужчина или женщина пытается «зажевать» свои отрицательные эмоции и получить какое-то удовольствие при помощи пищи.
Стресс при этом ухудшает ситуацию. Об этом подробнее рассказала психолог Диана Лобанова.
Она пояснила, почему человек в стрессовых ситуациях не контролирует то, что он ест.
«Когда человек находится в стрессовой ситуации, ему, прежде всего, необходимо почувствовать себя, свое тело, свой вес, немного «заземлиться», - цитирует специалиста «Газета.ру».
Поэтому появляется актуальный вопрос о том, как справиться с перееданиями.
Как заметила доктор, вместо очередного бутерброда или сладкого перекуса лучше выпить стакан теплой воды. При этом процесс должен быть медленным, чтобы можно было успеть сосредоточиться и понять, есть ли действительно чувство голода.
Еду нужно тщательно и долго пережевывать, а всю вредную и жирную пищу следует заменить на фрукты и овощи.
Помогают справиться с перееданием при стрессе обычные прогулки, физическая активность.
Опубликовано: Ангелина Крент
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