Психолог рассказала, почему люди много едят во время стресса

Психогенное переедание – расстройство пищевого поведения, проявляющееся бесконтрольным поглощением большого количества пищи на фоне стресса.

В итоге мужчина или женщина пытается «зажевать» свои отрицательные эмоции и получить какое-то удовольствие при помощи пищи.

Стресс при этом ухудшает ситуацию. Об этом подробнее рассказала психолог Диана Лобанова.

Она пояснила, почему человек в стрессовых ситуациях не контролирует то, что он ест.

«Когда человек находится в стрессовой ситуации, ему, прежде всего, необходимо почувствовать себя, свое тело, свой вес, немного «заземлиться», - цитирует специалиста «Газета.ру».

Поэтому появляется актуальный вопрос о том, как справиться с перееданиями.

Как заметила доктор, вместо очередного бутерброда или сладкого перекуса лучше выпить стакан теплой воды. При этом процесс должен быть медленным, чтобы можно было успеть сосредоточиться и понять, есть ли действительно чувство голода.

Еду нужно тщательно и долго пережевывать, а всю вредную и жирную пищу следует заменить на фрукты и овощи.

Помогают справиться с перееданием при стрессе обычные прогулки, физическая активность.