В Турции началось расследование в отношении 25 пользователей соцсетей из-за взрыва в Стамбуле

Турецкие правоохранительные органы проводят расследование в отношении 25 пользователей соцсетей в связи с взрывом в Стамбуле.

Главное управление безопасности Турции сообщает, что их посты по поводу инцидента были расценены как провокационные.

Генпрокуратура Турции назвала взрыв терактом, а президент страны Реджеп Тайип Эрдога пообещал, что виновные будут наказаны.

В Стамбуле перекрыта часть улиц, находящихся поблизости от места взрыва. Сообщается о 6 погибших.