В Турции началось расследование в отношении 25 пользователей соцсетей из-за взрыва в Стамбуле
2022-11-13 22:29
Турецкие правоохранительные органы проводят расследование в отношении 25 пользователей соцсетей в связи с взрывом в Стамбуле.
Главное управление безопасности Турции сообщает, что их посты по поводу инцидента были расценены как провокационные.
Генпрокуратура Турции назвала взрыв терактом, а президент страны Реджеп Тайип Эрдога пообещал, что виновные будут наказаны.
В Стамбуле перекрыта часть улиц, находящихся поблизости от места взрыва. Сообщается о 6 погибших.
Опубликовано: Светлана Репина
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