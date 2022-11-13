Зеленский выступит на саммите G20 в онлайн-формате 15 ноября
2022-11-13 23:11
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что 15 ноября выступит на саммите G20 в формате онлайн.
Он пообещал во время выступления дать публичные ответы на многие актуальные вопросы.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите «Большой двадцатки», если там будет присутствовать Владимир Путин.
На днях стало известно, что российскую делегацию на саммите представит глава МИД Серей Лавров.
Опубликовано: Светлана Репина
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