Зеленский выступит на саммите G20 в онлайн-формате 15 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что 15 ноября выступит на саммите G20 в формате онлайн.

Он пообещал во время выступления дать публичные ответы на многие актуальные вопросы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите «Большой двадцатки», если там будет присутствовать Владимир Путин.

На днях стало известно, что российскую делегацию на саммите представит глава МИД Серей Лавров.