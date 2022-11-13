Global Times: США могут превратиться в посмешище
2022-11-13 23:44
В материале китайской газеты Global Times говорится, что США рискуют превратиться в посмешище из-за необъективности своих политологов.
Автор утверждает, что они пренебрегают истиной ради сохранения политкорректности.
В статье говорится, что без структурных реформ США будут и далее придерживаться неправильного пути, что приведет к краху их системы.
Согласно материалу, в США нет дискуссии о том, кто прав и виноват в украинском конфликте, а виновником автоматически объявлена Россия.
Опубликовано: Светлана Репина
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