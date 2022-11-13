В материале китайской газеты Global Times говорится, что США рискуют превратиться в посмешище из-за необъективности своих политологов.

Автор утверждает, что они пренебрегают истиной ради сохранения политкорректности.

В статье говорится, что без структурных реформ США будут и далее придерживаться неправильного пути, что приведет к краху их системы.

Согласно материалу, в США нет дискуссии о том, кто прав и виноват в украинском конфликте, а виновником автоматически объявлена Россия.