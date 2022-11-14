ISNA: в Иране вынесли смертный приговор участнику протестов

По информации агентства ISNA, иранский суд вынес первый смертный приговор за организацию беспорядков.

Одному из участников протестов в Тегеране предъявили обвинение в поджоге правительственного здания.

Еще пять участников протестов получили наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Приговоры предварительные, их можно обжаловать в апелляционном суде.