ISNA: в Иране вынесли смертный приговор участнику протестов
2022-11-14 00:03
По информации агентства ISNA, иранский суд вынес первый смертный приговор за организацию беспорядков.
Одному из участников протестов в Тегеране предъявили обвинение в поджоге правительственного здания.
Еще пять участников протестов получили наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Приговоры предварительные, их можно обжаловать в апелляционном суде.
Опубликовано: Светлана Репина
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