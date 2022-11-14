Болгария подозревает русских хакеров в кибератаке на сайт правительства
2022-11-14 00:08
Сайт правительства Болгарии подвергся кибератаке. По последним данным, работа интернет-ресурса уже восстановлена.
В Болгарии считают, что атаку провели русские хакеры из группировки «Килнет».
Ранее компания Microsoft сообщала, что пророссийская группировка хакеров Iridium (Sandworm) использовала для кибератак вирус Prestige.
Этот вирус-вымогатель в октябре нарушил работу нескольких украинских и польских логистических и транспортных компаний.
Опубликовано: Светлана Репина
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