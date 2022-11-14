Болгария подозревает русских хакеров в кибератаке на сайт правительства

Сайт правительства Болгарии подвергся кибератаке. По последним данным, работа интернет-ресурса уже восстановлена.

В Болгарии считают, что атаку провели русские хакеры из группировки «Килнет».

Ранее компания Microsoft сообщала, что пророссийская группировка хакеров Iridium (Sandworm) использовала для кибератак вирус Prestige.

Этот вирус-вымогатель в октябре нарушил работу нескольких украинских и польских логистических и транспортных компаний.