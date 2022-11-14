Politico: президент Индонезии посоветовал Западу более мягко относиться к России
2022-11-14 00:30
По информации издания Politico президент Индонезии Джоко Видодо предложил мировому сообществ смягчить риторику в отношении России.
Он призвал лидеров США и европейских стран быть более гибкими по отношению к РФ.
По словам Видодо, это необходимо, чтобы российская сторона согласовала коммюнике по итогам саммита G20.
Ранее Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит, а российскую делегацию представит глава МИД Сергей Лавров.
Опубликовано: Светлана Репина
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