Дуа Липа опровергла слухи о своем выступлении на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре
2022-11-14 00:37
Британская поп-звезда Дуа Липа рассказала в своем Instagram, что не планирует выступать на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре.
Она отметила, что не собирается участвовать в мероприятии ФИФА, которое вызвало призывы к бойкоту.
ЛГБТ-сообщество критикует эту страну за запрет однополых отношений. Есть претензии к Катару по поводу нарушения прав человека.
Дуа Липа отметила, что не вела никаких переговоров об этом выступлении, но будет болеть за Англию.
Опубликовано: Светлана Репина
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