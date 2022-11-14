Дуа Липа опровергла слухи о своем выступлении на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре

Британская поп-звезда Дуа Липа рассказала в своем Instagram, что не планирует выступать на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре.

Она отметила, что не собирается участвовать в мероприятии ФИФА, которое вызвало призывы к бойкоту.

ЛГБТ-сообщество критикует эту страну за запрет однополых отношений. Есть претензии к Катару по поводу нарушения прав человека.

Дуа Липа отметила, что не вела никаких переговоров об этом выступлении, но будет болеть за Англию.