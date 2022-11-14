Президент Молдовы обсуждает с правящей партией перестановки или отставку кабинета министров
2022-11-14 01:01
В Молдове могут назначить нового премьер-министра или произвести перестановки в правительстве.
Этот вопрос сейчас обсуждается на совещании с участием президента страны Майи Санду и представителей правящей партии «Действие и солидарность».
Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица говорила о возможных перестановках в кабинете министров.
Он подчеркивала, что сейчас правительству нужны люди, способные справляться с кризисами и решать вопросы безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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