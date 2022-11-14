Президент Молдовы обсуждает с правящей партией перестановки или отставку кабинета министров

В Молдове могут назначить нового премьер-министра или произвести перестановки в правительстве.

Этот вопрос сейчас обсуждается на совещании с участием президента страны Майи Санду и представителей правящей партии «Действие и солидарность».

Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица говорила о возможных перестановках в кабинете министров.

Он подчеркивала, что сейчас правительству нужны люди, способные справляться с кризисами и решать вопросы безопасности.