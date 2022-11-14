В Майами-Бич снесли отель, в котором принимали Джона Кеннеди и Beatles

В Майами-Бич снесли знаменитый 17-этажный отель Deauville, построенный в 1957 году.

В 1961 году там выступал на съезде демократов Джон Кеннеди. В 1964 году в отеле состоялось выступление Beatles.

С годами здание пришло в негодность и было закрыто в 2017 году из-за пожара. Чиновники Майами-Бич и семья, владевшая отелем, спорили о штрафах на миллионы долларов за различные нарушения кодекса.

Владелец Miami Dolphins Стивен Росс, миллиардер из Нью-Йорка, застройщик, хотел купить недвижимость и там построить отель, но в районе есть ограничение по высоте зданий.