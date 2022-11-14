Reuters: Эрдоган считает, что контроль республиканцев в над Сенатом поможет Турции купить истребители F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае контроля над Сенатом США республиканцами, его стране потребуется меньше усилий, чтобы завершить сделку по покупке истребителей F-16.

Член НАТО Турция в октябре запросила закупку 40 истребителей Lockheed Martin Corp F-16 и почти 80 комплектов для модернизации существующих боевых самолетов, и между двумя сторонами продолжаются технические переговоры.

Конгресс США должен будет одобрить любую окончательную продажу, что станет препятствием для Анкары, учитывая натянутые дипломатические отношения между странами.

В сентябре Эрдоган заявил, что получил положительные отзывы от двух сенаторов США, с которыми он встречался в Нью-Йорке, об их возможной поддержке продажи F-16.