Reuters: Эрдоган считает, что контроль республиканцев в над Сенатом поможет Турции купить истребители F-16
2022-11-14 01:31
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае контроля над Сенатом США республиканцами, его стране потребуется меньше усилий, чтобы завершить сделку по покупке истребителей F-16.
Член НАТО Турция в октябре запросила закупку 40 истребителей Lockheed Martin Corp F-16 и почти 80 комплектов для модернизации существующих боевых самолетов, и между двумя сторонами продолжаются технические переговоры.
Конгресс США должен будет одобрить любую окончательную продажу, что станет препятствием для Анкары, учитывая натянутые дипломатические отношения между странами.
В сентябре Эрдоган заявил, что получил положительные отзывы от двух сенаторов США, с которыми он встречался в Нью-Йорке, об их возможной поддержке продажи F-16.
Опубликовано: Светлана Репина
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
Глава Минобороны Великобритании Уоллес: сейчас ситуация складывается в пользу Украины
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
Власти семи областей Украины объявили воздушную тревогу
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью