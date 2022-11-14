Байден попросит Си Цзиньпина помочь в сдерживании ядерных амбиций КНДР
2022-11-14 01:36
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ранее Байден уже говорит Си Цзиньпину о ракетных провокациях Северной Кореи.
Американский лидер предупреждал китайского коллегу, что такие действия приведут к увеличению военного присутствия США в регионе.
Салливан отметил, что этот вопрос будет обсуждаться и на личной встрече глав государств в кулуарах саммита G20.
Советник сказал, что Северная Корея представляет угрозу для США, Японии, Южной Кореи, а также мира и стабильности во всем регионе.
Опубликовано: Светлана Репина
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