Байден попросит Си Цзиньпина помочь в сдерживании ядерных амбиций КНДР

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ранее Байден уже говорит Си Цзиньпину о ракетных провокациях Северной Кореи.

Американский лидер предупреждал китайского коллегу, что такие действия приведут к увеличению военного присутствия США в регионе.

Салливан отметил, что этот вопрос будет обсуждаться и на личной встрече глав государств в кулуарах саммита G20.

Советник сказал, что Северная Корея представляет угрозу для США, Японии, Южной Кореи, а также мира и стабильности во всем регионе.