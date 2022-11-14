Фондовые биржи России прекратили сделки с акциями Meta Platforms
Российские фондовые биржи прекратили сделки с акциями американской компании Meta Platforms.
С понедельника 14 ноября фондовые биржи России прекратили сделки с акциями Meta Platforms, сообщили в "СПБ Бирже". Будут ли держатели активов американской компании привлекаться к уголовной ответственности не ясно. Решение будет принято правительством России в ближайшее время, сказал зампред Центрального банка Владимир Чистюхин.
"С 14 ноября 2022 года акции Meta Platforms будут недоступны для заключения договоров", - говорится в публикации.
Решение о приостановке проведения финансовых операций с акциями Meta Platforms принято в связи с соответствующим решение суда.
Опубликовано: Максим Алексеев
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