Пентагон отправит Украине комплексы Avenger для защиты от беспилотников
2022-11-14 02:17
По информации издания The Drive, Пентагон направит на Украину самоходные комплексы Avenger для защиты от беспилотников и вертолетов.
Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что с помощью ЗРК украинские военные смогут защитить себя и критическую инфраструктуру страны.
Эти комплексы также могут использоваться для защиты от крылатых ракет.
ЗРК оснащены специальной прицельной системой с тепловизором, оптикой и лазерным дальномером.
Опубликовано: Светлана Репина
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