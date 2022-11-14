Пентагон отправит Украине комплексы Avenger для защиты от беспилотников

По информации издания The Drive, Пентагон направит на Украину самоходные комплексы Avenger для защиты от беспилотников и вертолетов.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что с помощью ЗРК украинские военные смогут защитить себя и критическую инфраструктуру страны.

Эти комплексы также могут использоваться для защиты от крылатых ракет.

ЗРК оснащены специальной прицельной системой с тепловизором, оптикой и лазерным дальномером.