Индонезия ожидает, что G20 добьется конкретных результатов для восстановления мировой экономики
2022-11-14 08:06
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил президенту США Джо Байдену в понедельник, что ожидает от саммита G20 конкретных партнерских отношений, которые могут помочь восстановлению мировой экономики.
«Мы надеемся, что саммит G20 сможет установить конкретные партнерские отношения, которые могут помочь миру в его экономическом восстановлении», — сказал Видодо во время двусторонней встречи с президентом США на острове Бали.
Как отмечают эксперты одним из рычагов, запустивших мировой кризис потребления, энергии и продовольствия, стали беспрецедентные санкции против России, которые применили США и ЕС.
Ожидается, что российская сторона будет добиваться на саммите сокращения списка продукции, которая попадает под действие рестрикций.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Индонезия ожидает, что G20 добьется конкретных результатов для восстановления мировой экономики
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