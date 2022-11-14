Индонезия ожидает, что G20 добьется конкретных результатов для восстановления мировой экономики

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил президенту США Джо Байдену в понедельник, что ожидает от саммита G20 конкретных партнерских отношений, которые могут помочь восстановлению мировой экономики.

«Мы надеемся, что саммит G20 сможет установить конкретные партнерские отношения, которые могут помочь миру в его экономическом восстановлении», — сказал Видодо во время двусторонней встречи с президентом США на острове Бали.

Как отмечают эксперты одним из рычагов, запустивших мировой кризис потребления, энергии и продовольствия, стали беспрецедентные санкции против России, которые применили США и ЕС.

Ожидается, что российская сторона будет добиваться на саммите сокращения списка продукции, которая попадает под действие рестрикций.