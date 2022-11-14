Захарова подтвердила, что Байден слушал Лаврова до конца на G20

APS
2022-11-14 08:27

Пленарное выступление главы российской дипломатии Сергея Лаврова на саммите в Индонезии американская делегация дослушала до конца, отмечает представитель МИД Мария Захарова.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова описала в телеграм-канале реакцию участников саммита на выступление Лаврова прикрепив фото.

«Сергей Лавров выступил на саммите», — отметила Захарова. 

На фото Захарова представила, как внимательно делегация во главе с президентом США Байденом слушает речь главы российской делегации на встрече лидеров «Большой двадцатки».

Опубликовано: Тарас Медведев