Захарова подтвердила, что Байден слушал Лаврова до конца на G20
2022-11-14 08:27
Пленарное выступление главы российской дипломатии Сергея Лаврова на саммите в Индонезии американская делегация дослушала до конца, отмечает представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова описала в телеграм-канале реакцию участников саммита на выступление Лаврова прикрепив фото.
«Сергей Лавров выступил на саммите», — отметила Захарова.
На фото Захарова представила, как внимательно делегация во главе с президентом США Байденом слушает речь главы российской делегации на встрече лидеров «Большой двадцатки».
Опубликовано: Тарас Медведев
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