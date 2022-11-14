Грушко: расширение НАТО не способствует укреплению его безопасности

Замглавы МИД РФ Грушко заявил об опасности вступления Украины в НАТО в текущей ситуации.

В понедельник утром РИА Новости сообщили, что заместитель министра иностранных дел России, бывший постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко сообщил журналистам, что расширение НАТО- это процесс, который не имеет ничего общего с интересами безопасности самого НАТО, хотя в критериях альянса для осуществления политики открытых дверей написано, что любое расширение должно укреплять его безопасность.

Грушко подчеркнул, что в настоящее время только безумец способен думать о вступлении Украины в НАТО, также принятие в альянс Финляндии и Швеции, ухудшает его безопасность, потому что создается линия соприкосновения более 1200 километров с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу.