Грушко: расширение НАТО не способствует укреплению его безопасности
Замглавы МИД РФ Грушко заявил об опасности вступления Украины в НАТО в текущей ситуации.
В понедельник утром РИА Новости сообщили, что заместитель министра иностранных дел России, бывший постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко сообщил журналистам, что расширение НАТО- это процесс, который не имеет ничего общего с интересами безопасности самого НАТО, хотя в критериях альянса для осуществления политики открытых дверей написано, что любое расширение должно укреплять его безопасность.
Грушко подчеркнул, что в настоящее время только безумец способен думать о вступлении Украины в НАТО, также принятие в альянс Финляндии и Швеции, ухудшает его безопасность, потому что создается линия соприкосновения более 1200 километров с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу.
Опубликовано: Елена Калиновская
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