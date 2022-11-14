Боня сообщила, что в ее парижской квартире произошло ограбление

Виктория Боня вернулась из Парижа раньше, чем планировала, так как в ее квартире, которая находится в столице Франции произошло ограбление.

Известная ведущая телевидения и модель Виктория Боня сообщила в соцсетях, что ее парижская квартира ограблена. Блогер утверждает, что это стало причиной ее возвращения из Франции.

Виктория расстроена, так как даже не представляла, что поездка в Париж может быть так безнадежно испорчена. О подробностях ограбления ее жилплощади телеведущая обещала рассказать позднее.

Подписчики посоветовали знаменитости поменьше распространяться о том, где она находится, в целях собственной безопасности.