Боня сообщила, что в ее парижской квартире произошло ограбление
2022-11-14 08:37
Виктория Боня вернулась из Парижа раньше, чем планировала, так как в ее квартире, которая находится в столице Франции произошло ограбление.
Известная ведущая телевидения и модель Виктория Боня сообщила в соцсетях, что ее парижская квартира ограблена. Блогер утверждает, что это стало причиной ее возвращения из Франции.
Виктория расстроена, так как даже не представляла, что поездка в Париж может быть так безнадежно испорчена. О подробностях ограбления ее жилплощади телеведущая обещала рассказать позднее.
Подписчики посоветовали знаменитости поменьше распространяться о том, где она находится, в целях собственной безопасности.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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