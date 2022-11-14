Поплавская разместила видео в своем Телеграм-канале, где Пугачева призывает россиян голосовать за Путина

Калашникова сообщила, на какие деньги живет Панин в Испании

Модель Анна Калашникова - соседка актера Алексея Панина в Испании. У нее есть квартира в курортном городке Аликанте, там же где и у Панина. Знаменитость рассказала, как артист сводит концы с концами на чужбине.

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