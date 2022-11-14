Поплавская разместила видео в своем Телеграм-канале, где Пугачева призывает россиян голосовать за Путина

APS
2022-11-14 08:50

Актриса Яна Поплавская опубликовала в сети видеоролик, где Алла Пугачева агитирует соотечественников отдать свой голос за Владимира Путина.

Известная актриса Яна Поплавская разместила в своем Telegram-канале  ролик, где певица Алла Пугачева призывает соотечественников отдать свой голос за Владимира Путина.

Поплавская обвинила исполнительницу в предательстве "исподтишка".

Звезда экрана не понимает, что могло оказать такое влияние на Аллу Борисовну, которая отказалась от собственных слов.

 

Опубликовано: Наталья Гончарова