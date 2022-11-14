Генассамблея ООН обсудит механизм изъятия замороженных российских активов
На специальной сессии Генассамблеи ООН в понедельник, по инициативе Запада, обсудят варианты изъятия тех активов, которые были заморожены за рубежом у российских компаний и бизнесменов.
Запад решил на международном уровне утвердить «экспроприацию» фактически украденных средств для репараций Украине.
«Подоплека западной инициативы видна невооруженным глазом — наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить замороженные на Западе российские активы», — написал по этому поводу представитель России в ООН Дмитрий Полянский.
ЕС и США и дружественные им страны активно участвуют в изъятии российских активов, которые попали под санкции после 24 февраля. По некоторым оценкам речь идет о бол66 чем 600 млрд долларов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Генассамблея ООН обсудит механизм изъятия замороженных российских активов
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