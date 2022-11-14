Турция возложила вину за взрыв в Стамбуле на курдских боевиков и арестовала 22 человека, включая исполнителя теракта
2022-11-14 09:18
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в понедельник обвинил курдских боевиков во взрыве, в результате которого погибли шесть человек на главной торговой улице Стамбула.
Глава МВД сообщил, что полиция задержала 22 подозреваемых, включая человека, заложившего бомбу.
Сойлу сказал, что приказ о нападении на проспект Истикляль в Стамбуле был отдан в Кобани, городе на севере Сирии, где турецкие силы в последние годы проводили операции против сирийских курдских ополченцев YPG.
Судя по кадрам с камер наружного видеонаблюдения, которые полиция Турции передала центральным каналам, сверток с бомбой у клумбы на Истикляль оставила женщина-террористка.
Опубликовано: Тарас Медведев
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