Турция возложила вину за взрыв в Стамбуле на курдских боевиков и арестовала 22 человека, включая исполнителя теракта

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в понедельник обвинил курдских боевиков во взрыве, в результате которого погибли шесть человек на главной торговой улице Стамбула.

Глава МВД сообщил, что полиция задержала 22 подозреваемых, включая человека, заложившего бомбу.

Сойлу сказал, что приказ о нападении на проспект Истикляль в Стамбуле был отдан в Кобани, городе на севере Сирии, где турецкие силы в последние годы проводили операции против сирийских курдских ополченцев YPG.

Судя по кадрам с камер наружного видеонаблюдения, которые полиция Турции передала центральным каналам, сверток с бомбой у клумбы на Истикляль оставила женщина-террористка.