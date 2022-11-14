Сунак готовится на G20 обвинить Путина во всех бедах, которые свалились на Старый Свет
2022-11-14 09:38
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призовет своих коллег по G20 к скоординированным глобальным действиям для решения проблемы международной экономической нестабильности и роста стоимости жизни.
«Счета за электроэнергию взлетели до небес благодаря тому, что Россия перекрыла газовые краны, и Всемирный банк прогнозирует, что экономические потрясения будут колебаться по всему миру в ближайшие годы», — говорится в заявлении МИД Британии в понедельник.
Даун-стрит сообщает также, что Сунак намерен «обличить варварство Путина» и заставить Россию отвечать за «глобальные страдания» жителей Старого Света.
Опубликовано: Тарас Медведев
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