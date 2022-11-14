Индонезия отвергает давление G7 с целью осудить Россию на саммите G20

Лидеры G20 встретятся во вторник при совершенно иных обстоятельствах, чем предполагала принимающая сторона - Индонезия, считают в Центре стратегических и международных исследований в Джакарте.

Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире и крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, в декабре 2021 года приняла на себя председательство в G20.

Джакарта планировала, что итоги ее деятельности в этом председательстве сосредоточатся на восстановлении глобальной экономики после пандемии коронавируса и отстаивании интересов развивающихся стран.

Но украинский конфликт внес суматоху и нарушил подготовку Индонезии к саммиту, вынудив ее лавировать между противоборствующими внешнеполитическими полюсами.

«Простое проведение встречи — уже большое достижение», — отметил Хосе Ризал, исполнительный директор Центра стратегических и международных исследований в Джакарте.

Индонезия, тесно связанная с 1950-х годов с формированием движения неприсоединения и с этой позиции, пытается сохранить мир среди глобальных разломов, считают аналитики.

Джакарта отвергает давление со стороны стран G7 с целью осудить Россию на саммите на этой неделе.