Индонезия отвергает давление G7 с целью осудить Россию на саммите G20
Лидеры G20 встретятся во вторник при совершенно иных обстоятельствах, чем предполагала принимающая сторона - Индонезия, считают в Центре стратегических и международных исследований в Джакарте.
Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире и крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, в декабре 2021 года приняла на себя председательство в G20.
Джакарта планировала, что итоги ее деятельности в этом председательстве сосредоточатся на восстановлении глобальной экономики после пандемии коронавируса и отстаивании интересов развивающихся стран.
Но украинский конфликт внес суматоху и нарушил подготовку Индонезии к саммиту, вынудив ее лавировать между противоборствующими внешнеполитическими полюсами.
«Простое проведение встречи — уже большое достижение», — отметил Хосе Ризал, исполнительный директор Центра стратегических и международных исследований в Джакарте.
Индонезия, тесно связанная с 1950-х годов с формированием движения неприсоединения и с этой позиции, пытается сохранить мир среди глобальных разломов, считают аналитики.
Джакарта отвергает давление со стороны стран G7 с целью осудить Россию на саммите на этой неделе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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