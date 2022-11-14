Украинские националисты наводят свои порядки в Херсоне и привязывают людей к «позорным» столбам
2022-11-14 10:10
Созданная в Херсоне после отступления российских войск областная военная администрация проводит фильтрационные мероприятия среди населения.
По оценкам российских СМИ в Херсоне после его оставления ВС России оставалось более 100 тысяч человек, которые не пожелали эвакуироваться.
Военная полиция, созданная в городе, проводит зачистки и использует такие средневековые истязания, как «позорные столбы».
Очевидцы выкладывают в сети фото, где людей привязывают к таким столбам, сооруженным в разных местах города. Так местных жителей наказывают за сотрудничество с российской администрацией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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