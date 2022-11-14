Хаависто: переговоры Киева с Москвой стартуют после вывода ВС РФ из Украины

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто уверен, что переговорный процесс по украинскому кризису не начнётся до вывода российских военных из этой страны.

Днём 14 ноября глава финского Министерства иностранных дел Пекка Хаависто прибыл в здание МИД Европейского союза, где публично заявил, что любые мирные переговоры между делегациями от Киева и Москвы могут быть начаты лишь после того, как Россия выведет свои вооружённые силы из Украины.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что цели спецоперации в Украине могут быть достигнуты мирными переговорами, однако Владимир Зеленский от них отказался.