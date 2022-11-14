Associated Press: ВСУ привязывали людей к столбам в Херсоне за сотрудничество с РФ

Издание Associated Press утверждает, что украинские войска привязывали мирных жителей к столбам на улицах Херсона.

Утром понедельника американская газета Associated Press, журналисты которой одними из первых вошли на территорию Херсона после того, как город покинули российские военные, обнародовали фотографии, на которых видно, что солдаты вооружённых сил Украины привязывали к столбам мирных граждан на улицах города.

Из заявления Associated Press следует, что привязанные к столбам граждане обвиняются в сотрудничестве с властями и армией России, что расценивается Киевом как коллаборационизм.