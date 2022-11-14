Стефанчук: Украина попросит G20 исключить Россию из организации

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук утверждает, что Киев намерен попросить "Большую двадцатку" исключить Россию из своих рядов.

Днём 14 ноября спикер украинской Верховной рады Руслан Стефанчук публично заявил, что депутаты украинского парламента подписали открытое письмо к лидерам G20, в котором попросят организацию о полном исключении России из Группы Двадцати. По словам Стефанчука, письмо будет передано лидерам организации на саммите в Индонезии, который состоится 15 и 16 ноября.

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский планирует выступить на саммите "Большой Двадцатки". Выступление Владимира Путина на мероприятии не планируется, однако вместо него Россию там представит Сергей Лавров.