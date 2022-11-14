Крапивина не смогла восстановить российское гражданство, которое потеряла из-за критики спецоперации
2022-11-14 11:03
Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина лишилась паспорта гражданина РФ в марте текущего года из-за критики спецоперации. В восстановлении российского гражданства Крапивиной было отказано.
Экс-продюсеру исполнительницы Светланы Лободы Нателле Крапивиной не удалось доказать через суд, что ее лишили гражданства России незаконно, о чем сообщает Телеграм-канал "Mash".
В марте этого года Крапивину лишили паспорта гражданина РФ после критике ею спецоперацию в Украине. Нателла подала иск к ГУ МВД России по Ставропольскому краю, требуя вернуть ей утерянный статус.
Продюсер получила гражданство РФ еще до 18 лет, так как она - дочь гражданина РФ. Судебная инстанция отказала Крапивинов ее просьбе, отклонив иск.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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