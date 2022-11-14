The Hill: страны ЕС порят о поставках ядерного топлива из России

Журналисты издания The Hill рассказали о разногласиях между лидерами Евросоюза, которые не могут сойтись во мнении касательно импорта российского ядерного топлива.

Информагентство The Hill уведомляет, что такие страны Европы как Ирландия, Латвия, ФРГ, Польша, Литва и Эстония выступают за полное прекращение ядерного топлива из России и расторжение сотрудничества с компанией "Росатом", в то время как постпреды Венгрии и Франции в ЕС не согласны с подобной инициативой.

При этом в Hill отметили, что Москва поставляет ядерное топливо четырём странам Европейского союза, и резкое расторжение контракта с ним будет иметь тяжёлые последствия для ЕС.