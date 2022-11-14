МИД Финляндии: Переговоры с Россией начнутся после вывода войск из Украины

В Финляндии прокомментировали вероятность мирных переговоров между Украиной и Россией.

Глава Министерства иностранных дел Финляндии рассказал о том, как должны проходить мирные переговоры с Российской Федерацией.

По словам министра Пекка Хаависто, переговоры могут начаться лишь после полного вывода российских войск с территории Украины.

"Любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если Россия выведет все войска с ее территории", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может завершиться мирными переговорами.