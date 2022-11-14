Лондон выплатит Парижу 72,2 млн на увеличение силы безопасности на Ла-Манше на 40%

Франция и Великобритания подписали новое соглашение о совместной борьбе с пересечением Ла-Манша мигрантами, которое сняло напряженность между Парижем и Лондоном, сообщили в МИД дел Франции.

Соглашение предусматривает выплату британцами в пользу Франции 72,2 млн евро в 2022-2023 года.

Эти средства будут направлены на увеличение сил безопасности Франции в районе пролива на 40%.

Франция выставит дополнительно 350 полицейских и жандармов, включая резервистов на своих пляжах, откуда обычно нелегальные мигранты направляются в Соединенное Королевство, говорится в совместном заявлении двух стран.