Лондон выплатит Парижу 72,2 млн на увеличение силы безопасности на Ла-Манше на 40%
2022-11-14 11:12
Франция и Великобритания подписали новое соглашение о совместной борьбе с пересечением Ла-Манша мигрантами, которое сняло напряженность между Парижем и Лондоном, сообщили в МИД дел Франции.
Соглашение предусматривает выплату британцами в пользу Франции 72,2 млн евро в 2022-2023 года.
Эти средства будут направлены на увеличение сил безопасности Франции в районе пролива на 40%.
Франция выставит дополнительно 350 полицейских и жандармов, включая резервистов на своих пляжах, откуда обычно нелегальные мигранты направляются в Соединенное Королевство, говорится в совместном заявлении двух стран.
Опубликовано: Тарас Медведев
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