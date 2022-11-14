По мнению Вашингтона, прекращение войны на Украине — лучший способ исправить мировую экономику

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в понедельник (14 ноября), что окончание войны в Украине — лучший способ решить проблемы мировой экономики, явно обращаясь к России в преддверии саммита G20 в Индонезии.

«Прекращение войны — это моральный императив и просто лучшее, что можно сделать для мировой экономики», — заявила журналистам Джанет Йеллен в кулуарах встречи со своим французским коллегой Бруно Ле Мэром.

Официально вторжение в Украину не входит в повестку дня клуба 20 крупнейших экономик, лидеры которых встречаются во вторник и среду на индонезийском острове Бали.

Москва также призвала G20 сосредоточиться на экономических и финансовых вопросах, а не на вопросах политики и безопасности.