По мнению Вашингтона, прекращение войны на Украине — лучший способ исправить мировую экономику

APS
2022-11-14 11:14

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в понедельник (14 ноября), что окончание войны в Украине — лучший способ решить проблемы мировой экономики, явно обращаясь к России в преддверии саммита G20 в Индонезии.

«Прекращение войны — это моральный императив и просто лучшее, что можно сделать для мировой экономики», — заявила журналистам Джанет Йеллен в кулуарах встречи со своим французским коллегой Бруно Ле Мэром. 

Официально вторжение в Украину не входит в повестку дня клуба 20 крупнейших экономик, лидеры которых встречаются во вторник и среду на индонезийском острове Бали. 

Москва также призвала G20 сосредоточиться на экономических и финансовых вопросах, а не на вопросах политики и безопасности.

Опубликовано: Тарас Медведев