Песков: Путин выразил желание встретиться с мобилизованными

Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин захотел провести встречу с гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации в России.

14 ноября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков провёл разговор с представителями российской прессы, в ходе чего публично заявил, что Владимир Путин сообщил ему о своём намерении провести встречу с гражданами, которые призваны для участия в СВО посредством мобилизации в стране.

Также Песков отметил, что новая встреча Путина с мобилизованными до сих пор не произошла, и когда это случится, Кремль обязательно проинформирует журналистов.