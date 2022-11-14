Песков: Путин выразил желание встретиться с мобилизованными
2022-11-14 11:18
Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин захотел провести встречу с гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации в России.
14 ноября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков провёл разговор с представителями российской прессы, в ходе чего публично заявил, что Владимир Путин сообщил ему о своём намерении провести встречу с гражданами, которые призваны для участия в СВО посредством мобилизации в стране.
Также Песков отметил, что новая встреча Путина с мобилизованными до сих пор не произошла, и когда это случится, Кремль обязательно проинформирует журналистов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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