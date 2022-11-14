Багамская полиция расследует финансовую деятельность FTX на островах

Полиция Багамских островов, где находится штаб-квартира обанкротившейся криптовалютной платформы FTX, совместно с фондовым и финансовым регулятором США проводят расследование, чтобы определить, имели ли место нарушения закона.

«В связи с глобальным крахом FTX и временной ликвидацией FTX Digital Markets Ltd группа финансовых следователей из Управления по расследованию финансовых преступлений тесно сотрудничает с Комиссией по безопасности Багамских островов для расследования любых преступных действий», — заявила полиция Багамских островов на странице в Facebook.

В пятницу платформа FTX подала заявление о защите от банкротства. Ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид по прозвищу «SBF» ушел в отставку в тот же день, его заменил Джон Рэй.

В субботу официальные лица компании сообщили, что имели место несанкционированные транзакции, которые могут привести к исчезновению сотен миллионов долларов.

«Кошельки FTX были опустошены на более чем 663 миллиона долларов», сообщили аналитики Elliptic.

477 миллионов долларов были украдены, а остальные переведены в безопасное хранилище самой FTX.