Корчевников рассказал о проклятии покойных Фриске, Золотухина и Маркоровой, которые играли нечисть в фильме Ночной дозор

Ведущий Борис Корчевников обратил внимание на то, что актеры, игравшие нечисть в картине "Ночной дозор" заболели онкологией и в скором времени скончались. Среди них Жанна Фриске, Валерий Золотухин и Римма Маркова.

Ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников рассказал о проклятии, постигшем актеров, сыгравших роли нечистой силы в фильме "Ночной дозор" Тимура Бикмамбетова.

Жанна Фриске умерла на 42-ом году жизни из-за рака мозга. Такая же участь постигла и других актеров проекта, исполнивших роли нечисти. Валерий Золотухин и Римма Маркова также скончались от онкологии.

У Золотухина был тот же недуг, что и у Фриске. А Маркова страдала от рака кожи.