Корчевников рассказал о проклятии покойных Фриске, Золотухина и Маркоровой, которые играли нечисть в фильме Ночной дозор
2022-11-14 11:22
Ведущий Борис Корчевников обратил внимание на то, что актеры, игравшие нечисть в картине "Ночной дозор" заболели онкологией и в скором времени скончались. Среди них Жанна Фриске, Валерий Золотухин и Римма Маркова.
Ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников рассказал о проклятии, постигшем актеров, сыгравших роли нечистой силы в фильме "Ночной дозор" Тимура Бикмамбетова.
Жанна Фриске умерла на 42-ом году жизни из-за рака мозга. Такая же участь постигла и других актеров проекта, исполнивших роли нечисти. Валерий Золотухин и Римма Маркова также скончались от онкологии.
У Золотухина был тот же недуг, что и у Фриске. А Маркова страдала от рака кожи.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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