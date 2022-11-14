Лидеры Китая и Австралии встретятся на G20 впервые за много лет

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил в понедельник, что впервые за несколько лет встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в кулуарах саммита G20, что свидетельствует о потеплении в отношениях между двумя странами.

«Завтра (во вторник) у меня состоится двусторонняя встреча с председателем КНР Си», — сказал он журналистам после приземления на индонезийский остров Бали, где проходит саммит ведущих мировых экономик.

Напомним, что Си Цзиньпин намерен встретится на саммите и с президентом США Джой Байденом.

Сообщается что китайский лидер уже прилетел на Бали и проводит встречи согласно своему плану.