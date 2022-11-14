Боррель высказался о поддержке Украины со стороны ЕС
2022-11-14 11:26
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался о стратегии поддержки Киева со стороны Брюсселя.
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель выбрал правильную стратегию по поддержке Украины. Последние новости с фронта об этом свидетельствуют, уточнил он.
"Стратегия по оказанию военной помощи Киеву оказалось правильной, поэтому ее нужно продолжать", - сказал Боррель на заседании глав МИД стран ЕС.
Глава европейской дипломатии подчеркнул, что сумма военной помощи для Украины от ЕС будет даже больше той, о которой "говорят в новостях".
Опубликовано: Максим Алексеев
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