Боррель высказался о поддержке Украины со стороны ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался о стратегии поддержки Киева со стороны Брюсселя.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель выбрал правильную стратегию по поддержке Украины. Последние новости с фронта об этом свидетельствуют, уточнил он.

"Стратегия по оказанию военной помощи Киеву оказалось правильной, поэтому ее нужно продолжать", - сказал Боррель на заседании глав МИД стран ЕС.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что сумма военной помощи для Украины от ЕС будет даже больше той, о которой "говорят в новостях".