Путин объявил о намерении встретится с мобилизованными гражданами

Президент России объявил о желании встретится с гражданами, призванными в ряды Вооруженных сил, в рамках частичной мобилизации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил желание встретится с гражданами, призванными в ряды Вооруженных сил страны, рамках частичной мобилизации. О дате и месте встречи будет объявлено дополнительно, сказал он.

Ранее глава российского государства сообщил о 318 тысяч граждан, призванных в войска. Более 40 тысяч человек уже направлены в зону проведения специальной военной операции.