Путин объявил о намерении встретится с мобилизованными гражданами
2022-11-14 11:35
Президент России объявил о желании встретится с гражданами, призванными в ряды Вооруженных сил, в рамках частичной мобилизации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил желание встретится с гражданами, призванными в ряды Вооруженных сил страны, рамках частичной мобилизации. О дате и месте встречи будет объявлено дополнительно, сказал он.
Ранее глава российского государства сообщил о 318 тысяч граждан, призванных в войска. Более 40 тысяч человек уже направлены в зону проведения специальной военной операции.
Опубликовано: Максим Алексеев
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