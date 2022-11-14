Индонезия просит Европейскую комиссию и G7 не политизировать G20, чтобы саммит мог принять декларацию
Президент Индонезии Джоко Видодо попросил Европейскую комиссию и блок G7 оказать «поддержку и гибкость», чтобы саммит G20 на этой неделе мог принять декларацию.
«Я хочу, чтобы конкретные результаты работы G20, которых ждет мир, все же были достигнуты», — сказал он на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен накануне саммита, который состоится во вторник и среду.
ЕС и США задолго до начала саммита начали политическую кампанию по изоляции России на этом международном форуме.
Цель Индонезии, как председательствующей стороны, стояла изначально в принятии мер по оздоровлению глобальной экономики после пандемии коронавируса. Индонезия по-прежнему поддерживает идеалы движения неприсоединения, созданного в 1950-х годах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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