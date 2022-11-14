Песков: Путин готовится выступить перед Федеральным собранием
Эта информация была официально озвучена пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым в ходе своего общения с журналистами.
По словам кремлевского спикера, послание российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию планируется огласить до окончания 2022 года. Однако о точной дате данного мероприятия ока ничего не сообщается. Как заявил Песков, она пока не определена и на этот счет в Кремле идут обсуждения.
Также пресс-секретарь президента России ничего не сказал о возможных темах выступления. Можно предположить, что особое внимание российский лидер уделит проведению военной спецоперации на Украине, а также международной повестке в целом, включая постепенный переход мироустройства от однополярной к многополярной схеме.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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