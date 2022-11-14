Екатерина Вилкова рассказала, что до свадьбы не была близка с мужем

Актриса Екатерина Вилкова замужем за своим коллегой Ильей Любимовым. У артистов не было близости до того, как они поженились.

Екатерина Вилкова и Илья Любимов женились 11 лет назад. Екатерина рассказала, что до штампа в паспорте у них не было интимных отношений.

Пара решила проверить друг друга, о чем сообщает "СтраХит". Интересно, что воздержаться от близости до вступления в брак предложил Илья, будучи верующим человеком. Когда артист не занят съемками, он служит пономарем в церкви.

Вилкова считает, что, отказавшись от секса до женитьбы, они узнали друг друга лучше во всех иных ключах, а не поддались страсти, которая проходит.

