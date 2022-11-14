Четыре солдата-срочника РФ ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ
2022-11-14 11:50
Не менее четырёх российских солдат получили ранения из-за украинского обстрела в Белгородской области России.
Днём понедельника ряд российских СМИ сообщили, что вооружённые силы Украины осуществили новый артиллерийский обстрел приграничных сёл в Белгородской области России, в результате чего ранения различной степени тяжести получили четыре военнослужащих армии РФ, проходящих срочную службу.
По данным журналистов, медики уже оказывают необходимую помощь пострадавшим, а на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Четыре солдата-срочника РФ ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ
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