Четыре солдата-срочника РФ ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ

Не менее четырёх российских солдат получили ранения из-за украинского обстрела в Белгородской области России.

Днём понедельника ряд российских СМИ сообщили, что вооружённые силы Украины осуществили новый артиллерийский обстрел приграничных сёл в Белгородской области России, в результате чего ранения различной степени тяжести получили четыре военнослужащих армии РФ, проходящих срочную службу.

По данным журналистов, медики уже оказывают необходимую помощь пострадавшим, а на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.