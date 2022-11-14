Полиция Стамбула заявила, что главным подозреваемым в теракте является сирийка, задержано 46 человек
2022-11-14 11:52
Полиция Стамбула сообщила в понедельник, что задержала 46 человек в связи с терактом в центре города, в том числе сирийку Ахлам Альбашир, которая подозревается в установке бомбы.
На первоначальном допросе женщина сказала, что ее обучали курдские боевики в Сирии, и она попала в Турцию через регион Африн на северо-западе Сирии, сообщила полиция.
МИД России заявил в понедельник, что в результате теракта пострадали трое граждан России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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