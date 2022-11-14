Глава МИД Австрии Шалленберг заявил о невозможности «отменить» Россию
Глава австрийского МИДа Александер Шалленберг уверен, что Евросоюз не сможет "отменить" Россию, однако обязан изменить отношения с Москвой.
В понедельник министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг прибыл на встречу глав МИДов стра Европейского союза в Брюсселе, где публично выразил уверенность в том, что ЕС не удастся "отменить" Россию, поскольку Москва имеет существенную поддержку в лице восточных и азиатских стран.
Вместе с тем Александер Шалленберг утверждает, что Евросоюз обязан изменить свои отношения с Россией, поскольку после начала спецоперации в Украине сохранять их в прежнем виде невозможно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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